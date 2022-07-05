Мужчина, расстрелявший парад в Иллинойсе, являлся, по всей видимости, начинающим рэпером. Подозреваемого, которого задержали полицейские, зовут Роберт Кримо, ему 21 год.

Об этом пишет FoxNews.

По данным СМИ, в рамках коллектива Awake the Rapper мужчина выкладывал на YouTube клипы с изображением сцен насилия, в том числе - имитации расстрела людей. Но сейчас они удалены с платформы.

Кримо - сын Боба Кримо, президента Bob's Pantry & Deli в Хайленд-Парке. Как пишет издание, отец баллотировался на пост мэра Хайленд-Парка в 2020 году.

Напомним, стрельба по параду в честь Дня независимости США в Иллинойсе привела к гибели 6 человек. Еще 31 человек был госпитализирован

Также полиция установила, что по параду стреляли с крыши здания, где нашли мощную винтовку.

Тем временем, в Украине уже 132-й день продолжается война. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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