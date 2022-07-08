Экс-премьер Японии Синдзо Абэ, в которого стреляли во время уличного выступления, не подает признаков жизни.

Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на экстренные службы.

Также местные СМИ отмечают, что Абэ делают переливание крови.

Напомним, Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Вместе с тем, сообщалось, что у Абэ "состояние остановки сердца и легких", однако "смерть не подтверждена".

Нападавшего задержали. По данным СМИ, мужчина был недоволен политикой Абэ и поэтому хотел его убить.

Синдзо Абэ работал секретарем у своего отца, бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ, до избрания в палату представителей в 1993 году.

С 2006 по 2007 год был премьер-министром, в 2012 году снова занял этот пост. В отставку ушел из-за проблем со здоровьем после почти восьми лет работы.

Также ранее сообщалось о стрельбе на параде в США, которая привела к гибели 6 человек. Еще 31 человек был госпитализирован. Подозреваемого, которого задержали полицейские, зовут Роберт Кримо, ему 21 год. О его мотивах неизвестно.