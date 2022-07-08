На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время уличного выступления было совершено покушение.

Что известно о ситуации на данную минуту:

Состояние Абэ: Медики оценивают состояние Абэ как тяжелое. Об этом сообщил глава японского правительства Фумио Кисида. В пожарном управлении Нары заявили, что у Абэ "состояние остановки сердца и легких", однако "смерть не подтверждена". Личность стрелка и мотивы: Телеканал NHK озвучил мотивы стрелка: мужчина был недоволен политикой Абэ и поэтому хотел его убить; Стрелял 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны Японии. Полиция задержала стрелявшего, сопротивления он не оказывал. О его мотивах информации нет; Оружием было самодельное ружье с двумя стволами (а не дробовик, как писали изначально). По словам очевидцев, Ямагами дважды выстрелил политику в спину. Реакция на событие: Вероятно, в ближайшее время в Японии официально предложат перенести намеченные на 10 июля выборы в верхнюю палату парламента. Ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия считает, что "сейчас стало не до выборов".

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