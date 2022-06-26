Частный исследовательский институт по изучению неопознанных летающих объектов в Японии заявил, что имеет около 450 свидетельств, доказывающих существование НЛО. Об этом сообщает ufo-laboratory.

"25 июня 2022 года институт по изучению НЛО анонсировал результаты расследования и анализа полученных свидетельств НЛО. Из более 450 материалов четыре могут быть НЛО с высокой долей вероятности", - говорится на странице института.

Более того, на конференции руководитель института Такэхару Миками даже продемонстрировал фотографии и видеодоказательства.

Представители учреждения утверждают, что все материалы были проверены на наличие возможных подделок специальной компьютерной программой.

Напомним, NASA решила изучать НЛО, чтобы найти ответ на вопрос об их происхождении. Агентство займётся случаями, во время которых необъяснимые явления будут рассматриваться непредвзято.

Как писала "Страна", перед голосованием о военной помощи Украине в Конгрессе США прошли слушания об НЛО.

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