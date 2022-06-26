В Японии институт заявил о существовании инопланетян и реальности НЛО. Фото: Istock

Частный исследовательский институт по изучению неопознанных летающих объектов в Японии заявил, что имеет около 450 свидетельств, доказывающих существование НЛО. Об этом сообщает ufo-laboratory.

"25 июня 2022 года институт по изучению НЛО анонсировал результаты расследования и анализа полученных свидетельств НЛО. Из более 450 материалов четыре могут быть НЛО с высокой долей вероятности", - говорится на странице института.

Более того, на конференции руководитель института Такэхару Миками даже продемонстрировал фотографии и видеодоказательства.

Представители учреждения утверждают, что все материалы были проверены на наличие возможных подделок специальной компьютерной программой.

В Японии заявили о существовании НЛО. Фото: ufo-laboratory.comВ Японии заявили о существовании НЛО. Фото: ufo-laboratory.com

Напомним, NASA решила изучать НЛО, чтобы найти ответ на вопрос об их происхождении. Агентство займётся случаями, во время которых необъяснимые явления будут рассматриваться непредвзято.

Как писала "Страна", перед голосованием о военной помощи Украине в Конгрессе США прошли слушания об НЛО.

Также мы рассказывали, как американское ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.

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