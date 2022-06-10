НАСА решила изучать НЛО, чтобы найти ответ на вопрос об их происхождении. Как пишет New York Times, агентство займётся случаями, во время которых необъяснимые явления будут рассматриваться непредвзято.

Изучение начнётся осенью, на это потратят меньше $100 тыс. Исследование "будет сосредоточено на выявлении доступных данных о том, как наилучшим способом собирать последующие данные, и как НАСА может использовать эти данные для продвижения научного понимания НЛО".

В четверг во время презентации в Национальной академии наук, инженерии и медицины Томас Зурбухен, заместитель администратора НАСА по науке, сказал, что исследование попытается научно изучить то, что федеральное правительство называет неопознанными воздушными явлениями или U.A.P.

Исследование будет сосредоточено на выявлении доступных данных, на том, как лучше всего собирать будущие данные и как НАСА может использовать эти данные для продвижения вперед научного понимания UAP.

Исследование НАСА также рассмотрит другие объяснения, такие как природные явления или неизвестные передовые технологии, разработанные РФ, Китаем или другими странами.

Как писала "Страна", перед голосованием о военной помощи Украине в Конгрессе США прошли слушания об НЛО.

Также мы писали, как американское ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.