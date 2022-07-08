Экс-премьер Японии Синдзо Абэ тяжело ранен в результате нападения. Видео
В экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления, сообщают японские СМИ.
Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали. Нападавший задержан.
Kyodo сообщает, что стрелку 40 лет, его мотивы пока не известны.
Предварительно, он выстрелил экс-премьеру в спину из дробовика. Очевидцы рассказали, что слышали не менее двух выстрелов.
Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.
Неназванный правительственный чиновник сказал NHK, что состояние Абэ "довольно плохое".
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио, сообщает Reuters.
Абэ - рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии, был премьером в 2006–2007 и 2012–2020 годах, ушел во время пандемии из-за проблем со здоровьем.
Напомним, в США на День независимости произошла стрельба, погибли шесть человек.
Позже выяснилось, что подозревамый в стрельбе на параде в пригороде Чикаго планировал устроить еще одно нападение.