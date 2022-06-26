Италия и Япония вывели меньше всего компаний с российского рынка после вторжения РФ в Украину - по 5% и 3% соответственно. Это самый низкий показатель среди стран "Большой семерки".

Таковы результаты недавнего исследования, на которое ссылается японское агентство Kyodo News.

Анализ был проведен Teikoku Databank Ltd. на основе опроса Йельской школы менеджмента. Опрос показал, что значительное число японских компаний с осторожностью относились к выходу из России, при этом многие приостановили деятельность в надежде возобновить бизнес в будущем.

Эта цифра намного ниже, чем около 48% британских компаний, объявивших о выходе из России, примерно 33% канадских и 29% американских.

Ранее мы писали, что Microsoft запретила скачивание последних версий Windows в России. Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории Российской Федерации. С рынка также уходит Starbucks, Coca-Cola и многие другие иностранные бренды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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