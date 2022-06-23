Американская компания спортивной одежды и товаров Nike покидает российский рынок. Об этом говорится в ее официальном заявлении.

В Nike сообщили, что будут сворачивать свою деятельность в стране в течение нескольких месяцев и окажут поддержку своим сотрудникам.

Компания приостановила поставки в РФ и закрыла официальные магазины под своим брендом еще в марте.

В мае компания не стала продлевать контракт с крупнейшим франчайзи на территории России.

Напомним, Microsoft запретила скачивание последних версий Windows в России. Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории Российской Федерации. С рынка также уходит Starbucks, Coca-Cola и многие другие иностранные бренды.

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Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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