Российские СМИ сообщают, что нападавший на "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту застрелен.

Также опубликовано видео с места покушения на коллаборанта.

Там виден белый микроавтобус с нанесенной буквой "Z", вероятно, принадлежавший нападавшему. А на переднем сидении автобуса лежит автоматическое оружие с глушителем.

Накануне появилась информация о покушении на Сигуту. Он, как утверждается, не пострадал.

Также недавно в Каховке было совершено покушение на "чиновницу" оккупантов Ирину Махневу, которая при российской "администрации" занималась вопросами образования и культуры. Махнева не пострадала, поскольку сесть в машину не успела, передавали российские СМИ.

А перед этим в Херсоне сообщалось о покушении на местного чиновника-коллаборанта - "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области" Евгения Соболева. Он был госпитализирован с ранениями обеих ног, но остался жив.

После этого ФСБ заявила о задержании двух жителей Херсона по обвинению в подрыве авто чиновника-коллаборанта.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.