Из российского плена освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.

Об этом сообщила Фейсбук-страница Save Vlad Buryak.

"Среди новостных сводок войны и всех продолжающихся в Украине ужасов есть одна хорошая новость: Владислав Буряк наконец-то освобожден из плена! Сейчас он с отцом направляется в безопасное место", – говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео момента возвращения Влада Буряка. О том, на каких условиях его освободили, пока неизвестно.

В апреле Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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