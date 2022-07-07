В "ДНР" сообщили, кто войдет в состав "международного трибунала" над украинскими пленными. Об этом пишет российское новостное агентство ТАСС.

Как заявила "министр иностранных дел" Наталья Никонорова, к участию привлекут "ЛНР". Также предварительное согласие поступило от Сирии, которая недавно признала обе "республики".

Пока неизвестно, примет ли участие в процессе Россия, которая также признала "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в "ДНР" готовят "трибунал" для еще одного иностранца, воевавшего на стороне Украины. Теперь речь идет о бойце ВСУ из Южной Кореи, сообщила "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никанорова.

Также мы писали, что в "ДНР" могут "приговорить" к расстрелу воевавшего в рядах ВСУ шведа.

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