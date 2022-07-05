В "ДНР" предъявили "обвинение" гражданину Швеции, воевавшему в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, швед сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Его обвиняют в "наемничестве".

Напомним, в начале июня в "ДНР" "судили" первых трех иностранцев, воевавших за ВСУ. Их "приговорили" к смертной казни. Иностранцы обвинялись в "наёмничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Ранее сообщалось, что двое из них обжаловали "приговор". Речь и Шоне Пиннере и Эслине Эйдене. А отец марокканца Саадуна Брагима попросил Путина о помиловании.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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