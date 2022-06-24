Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею ужесточения наказания за поджог лесов - вплоть до смертной казни.

В беседе с журналистами в юго-западной провинции Мугла, где уже несколько дней идет борьба с лесными пожарами, глава государства выразил удовлетворение тем, что в результате пожаров в туристическом районе Мармарис никто не пострадал и нет пропавших без вести.

Из прилегающих к зоне пожаров населенных пунктов эвакуировали 435 человек, констатировал турецкий лидер. По его словам, в тушении пожаров были задействованы 15 самолетов и 46 вертолетов.

Президент сообщил о взятии под контроль очагов лесных пожаров в районах Даламан, Фетийе, Кейчегиз и Сейдикемер.

Эрдоган также затронул тему наказания за поджог лесов и поддержал его ужесточение.

"Озвучиваются разные мысли относительно наказаний, вплоть до казни. Думаю, этот вопрос стоит обсуждать", - подчеркнул Эрдоган.

Горят не только леса, массово погибают животные, констатировал глава государства.

Смертная казнь в Турции была отменена в 2004, как того требовали условия вступления в ЕС. Эрдоган неоднократно говорил о необходимости восстановить смертную казнь.

Напомним, год назад в курортных регионах Турции бушевали страшные лесные пожары.

Бедствие привело к гибели людей и массовой эвакуации отдыхающих.