"Осужденный" в Донецке к расстрелу британец Шон Пиннер, воевавший за Вооруженные силы Украины, обжаловал приговор.

Об этом сообщила его адвокат Юлия Церковникова в комментарии "Интерфаксу".

"Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения - два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании", - сказала правозащитник.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что для подачи апелляции у приговоренных есть месяц. А Денис Пушилин на днях говорил, что на обжалование смертной казни есть еще "пара недель".

Также сообщалось, что в РФ заявляли, что Лондон направил Москве "высокомерную ноту" по поводу приговоренных в "ДНР" иностранцев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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