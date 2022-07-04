Пленных украинских военных с "Азовстали" хотят "судить" в "ДНР", где их могут приговорить к смертной казни.

Об этом на пресс-конференции родственников защитников "Азовстали" заявила жена командира подразделения "Медведи" Марина Кравцова.

Она рассказала, что не общалась с мужем с момента выхода военных из завода и она не знает в каком он состоянии.

"Подразделение Медведи вывезли в неизвестном направлении. Я не знаю где они и что с ними", - сказала Марина Кравцова.

Также она добавила, что не стоит доверять заявлениям, которые делают защитники Мариуполя, находясь в плену, поскольку они делаются под давлением.

Ранее российские СМИ писали, что следователи завершили расследование дела "группировки Медведи", взятой в плен в Мариуполе.

Напомним, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысяч украинских военных с "Азовстали". Такую цифру озвучил ранее президент Владимир Зеленский.

В т.н. "ДНР" заявляли, что украинским военным с "Азовстали" может грозить смертная казнь.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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