В российском плену находится много женщин, защищавших Мариуполь.

Об этом в видеообращении сообщил временный исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий.

По его словам, из всего списка в произошедшем обмене пленными была лишь одна женщина-военнослужащая.

"На данный момент там остается очень много женщин, медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона "Мариуполь"", - сказал он.

Напомним, 18 июня из российского плена удалось освободить Тайру - медика и волонтера Юлию Паевскую. Тайра попала в плен в Мариуполе 16 марта. Ранее было известно, что Паевская состояла в "Правом секторе".

Позже освобожденная из российского плена парамедик Юлия Паевская впервые после возвращения написала пост, рассказав о том, в каких условиях она находилась.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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