Почти все "азовцы", которые вернулись в Украину в результате вчерашнего обмена, лишились рук или ног, сообщила сестра пленного и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько.

"Почти все, 99%, без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы", - сказала она в комментарии "Суспильному".

Ранее спикер Госдумы Володин заявил, что во время обмена Украине отдали тяжелораненых "азовцев".

Напомним, накануне прошел самый масштабный обмен пленными с начала войны. Украина вернула 95 защитников "Азовстали". Позже украинская разведка опубликовала первые фото освобожденных по обмену защитников "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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