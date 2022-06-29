Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что состоялся самый масштабный обмен пленными с начала вторжения, в ходе которых Украина вернула 144 военных.

Из них - 95 с "Азовстали", включая 43 военнослужащих полка "Азов".

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, кроме 43 военных из полка "Азов", освобождены также:

59 – военных Нацгвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 – Нацполиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава.

Напомним, всего с "Азовстали" попало в плен более 2400 человек.

Накануне обмена глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обещал освободить из плена большинство украинских военных с "Азовстали".

Напомним, что украинские военные с "Азовстали" попали в плен более месяца назад. С тех пор никого из них не обменяли. Была освобождена медик Юлия Паевская (Тайра). Но она попала в плен в Мариуполе ещё в марте и не на "Азовстали".

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".