Произошел очередной этап обмена телами погибших между Украиной и РФ. Наша страна вернула тела 46 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Операция по передаче тел погибших военнослужащих произошла в Запорожской области. Из 46 украинских военных 21 - из "Азовстали".

В ведомстве добавили, что операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, 21 июня Украина вернула еще 35 тел военных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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