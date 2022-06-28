Украина и РФ провели обмен погибшими. Киеву передали тело 21 защитника "Азовстали"
Произошел очередной этап обмена телами погибших между Украиной и РФ. Наша страна вернула тела 46 военных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Операция по передаче тел погибших военнослужащих произошла в Запорожской области. Из 46 украинских военных 21 - из "Азовстали".
В ведомстве добавили, что операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Напомним, 21 июня Украина вернула еще 35 тел военных.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
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