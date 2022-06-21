Произошел очередной этап обмена телами погибших между Украиной и РФ.

Украина вернула тела 35 военных.

Операция по передаче тел погибших военнослужащих произошла в Запорожской области, сообщает министерство реинтеграции.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - добавили в ведомстве.

Скриншот: Telegram/Мінреінтеграції України

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.