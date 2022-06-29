Украинская разведка опубликовала первые фото освобожденных по обмену защитников "Азовстали"
Появились фото освобожденных сегодня в результате обмена защитников "Азовстали".
Их опубликовала военная разведка.
Сегодня состоялся самый масштабный обмен пленными с начала вторжения, в ходе которых Украина вернула 144 военных.
Из них - 95 с "Азовстали", включая 43 военнослужащих полка "Азов".
Как сообщает ГУР Минобороны Украины, кроме 43 военных из полка "Азов", освобождены также:
- 59 – военных Нацгвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных Сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Нацполиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава.
Напомним, всего с "Азовстали" попало в плен более 2400 человек.
Накануне обмена глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обещал освободить из плена большинство украинских военных с "Азовстали".
Напомним, что украинские военные с "Азовстали" попали в плен более месяца назад. С тех пор никого из них не обменяли.
Была освобождена медик Юлия Паевская (Тайра). Но она попала в плен в Мариуполе ещё в марте и не на "Азовстали".
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