Минобороны РФ заявило, что вчерашний обмен 144 на 144 военнопленных, в рамках которых вернули 95 защитников "Азовстали", был инициирован по прямому указанию Владимира Путина.

Также в РФ заявили, что большая часть тех, кто вернулся в рамках обмена в Россию - представители "ЛДНР".

Телеграм-канал "Политика Страны" так комментирует заявление Минобороны РФ:

"Заявление, судя по всему, появилось как ответ на возмущение многих в России, что в рамках обмена отдали в том числе и военных из полка "Азов", которых ранее в РФ обещали не менять, а глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин даже говорил о проведении над ними "трибунала".

В Минобороны говорят, что приказ отдал Путин, что вероятно, по замыслу министерства, должно снять вопросы.

На возмущение по поводу обмена отреагировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что обменяли только тяжелораненных "азовцев".

Минобороны РФ утверждает, что всего в плену находятся 6 тысяч военнослужащих Украины".

Ранее украинская разведка опубликовала первые фото освобожденных по обмену защитников "Азовстали".

Накануне обмена глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обещал освободить из плена большинство украинских военных с "Азовстали".

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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