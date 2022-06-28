Сегодня прошёл новый обмен пленными. 17 пленных украинских военных обменяли на 15 пленных российских солдат. Из освобождённых украинцев два офицера и 14 солдат, а также один гражданский, захваченный Россией в плен.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ГУР Минобороны Украины.

По данным разведки, пятеро освобождённых пленных - тяжелораненые, нуждающиеся в безотлагательном лечении, куда их и направят после обмена. Судя по тому, что фото освобожденных из плена сделали николаевские журналисты, обмен произошел на юге Украины.

Фото: Суспільне Миколаїв

Отметим, что это уже 13-й официальный обмен пленными между Украиной и РФ за время полномасштабного вторжения. В рамках 12-го обмена домой вернулись пять человек, все освобожденные - гражданские лица, которые были захвачены россиянами в плен в Киевской области.

Россия берет в плен не только обычных гражданских, но и чиновников, глав городов и администраций. Например, в рамках одиннадцатого обмена пленными освободили главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко.