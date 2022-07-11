По состоянию на сегодняшний день территории Запорожской области, где идут боевые действия, покинули порядка 80% ее жителей.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он призвал граждан эвакуироваться из области в более безопасные места. Эвакуация мирного, по словам Старуха, продолжается, и каждый день Запорожье принимает от 1 000 до 1 500 человек. Однако самый большой поток был в марте, когда выезжали мариупольцы.

"Когда выстрелы активизируются, то люди выезжают, как становится немного тише – возвращаются домой. С территории, где идут активные боевые действия, выехало до 80% людей, – рассказал Александр Старух.

На сегодняшний день 87 населенных пунктов остаются без электричества. Из-за активных боевых действий их количество увеличивается. Кроме этого, неделю назад россияне перебили большой газопровод. Так что поставки газа пришлось перекрыть, сейчас Мелитополь и Васильевский район без газоснабжения полностью. Провести ремонт там пока невозможно.

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