В воскресенье, 10 июля, в Украине идет уже 137-й день войны с Россией.

Ранее мы писали, почему усиливаются слухи о конфликте между военным и политическим руководством Украины.

Почему украинские аграрии говорят, что им нет смысла сеять новый урожай

А также, как отразится на Украине экономический кризис, в который входит мир.

Ниже хроника сегодняшних новостей в одном онлайне. Материал обновляется.

10 июля

10:12 В Горловке (неподконтрольная Украине часть Донецкой области) обстрелу подверглись детский сад "Березка" и многоэтажка. И то, и другое находится в поселке Гольмовский.

Кроме того, обстреливали расположженные рядом поселки Пантелеймоновка и Михайловка. По сообщению "мэра" города Ивана Приходько, никто не пострадал.

9:17 За ночь по подконтрольным Украине территориям Луганской области выпустили 4 ракеты и совершены 7 артобстрелов, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.За ночь по подконтрольным Украине территориям Луганской области выпустили 4 ракеты и совершены 7 артобстрелов, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Противник пытается захватить Белогоровку, один из населенных пунктов, не позволяющих выйти "ЛНР" на границы Луганской области.

8:38 Под Кривым Рогом тремя ракетами "Калибр" полностью уничтожено промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет ,,Калибр’". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", - сообщил Вилкул.

8:00 В городе Часов Яре Донецкой области после удара "Ураганами" обрушился многоэтажный дом.

Под завалами остаётся более 30 человек, сообщил губернатор Павел Кириленко. Среди них предположительно ребенок.

На поверхность удалось извлечь шесть погибших и пять раненых. Поисковые работы продолжаются.

7:25 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. В целом ситуация не поменялась со вчерашнего дня.

Идет накопление сил противника для удара на Северск Донецкой области: в Белогоровку прибыли новые подразделения противника.

К северу от Славянска была попытка захвата Долины. В остальном идут артиллерийские дуэли и авиационные удары.

7:00 Произошел масштабный ночной обстрел оккупированных территорий. Взрывы в Алчевске, Шахтерске, Торезе, Харцызске и Донецке, где уже с утра горит здание шахты им. Калинина.