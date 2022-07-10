Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в воскресенье, 10 июля, в котором пообещал найти и наказать всех виновных в обстреле жилых домов в Часов Яре, где погибли люди.

Об этом говорится в обращении Зеленского.

"Сегодня весь день получаю отчеты из города Часов Яр Донецкой области. Там идет спасательная операция после российского удара по жилым домам. Разрушены две многоэтажки. Под завалами десятки человек. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий и, к сожалению, это не окончательное количество.

Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали. Все, кто бьет по Кривому Рогу, по Харькову, по Северску и Угледару в Донецкой области, – все они будут найдены. Нацистских убийц находят и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет. Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание – неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет защищать их. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что в подвалах Святогорской Лавры прячутся от обстрелов четыре сотни человек, среди них десятки детей.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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