Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о ситуации в Часовом Яру, где сегодня после обстрела российскими военными обрушился пятиэтажный жилой дом.

Об этом Павел Кириленко пишет в Telegram.

"15 погибших, 5 человек спасены из дома, в который сегодня утром попала ракета. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт. По разным оценкам, под завалами, возможно, еще 24 человек, среди 9-летний ребенок", - говорится в сообщении военного губернатора.

Кириленко добавил, что по состоянию на 16:00 спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома. Спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что по Харькову ночью ударили двумя ракетами, разрушено учебное заведение и дом, есть пострадавший.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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