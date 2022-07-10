В свежей сводке британской военной разведки отмечается, что российские войска продолжают нажим на территорию в районе Славянска по двум направлениям - с севера, со стороны Изюма, и с востока, с Лисичанского направления. Отмечаются небольшие продвижения РФ вокруг Попасной.

Действия под Изюмом нацелены на трассу Е40 (Харьков-Ростов). Контроль над этой магистралью, видимо - важнейшая ближняя цель россиян в их попытках получить контроль над Донецкой областью, предполагает британская разведка.

Инфографика: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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