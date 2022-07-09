Вечером в субботу, 9 июля, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле пригорода.

Об этом Вилкул написал в Telegram.

"Прилет в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение", - говорится в сообщении.

Глава военной администрации города добавил, что последствия прилета уточняются.

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