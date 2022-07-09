В Донецкой области утром под ракетный обстрел попали Дружковка, Славянск Часов Яр и Горняк. Были повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем", - рассказал он.

Также, по его словам, с утра в Славянске снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

Во Часов Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии.

Ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач.

Ранее мы публиковали видео, как на неподконтрольном Донбассе ночью погремели взрывы на складах боеприпасов.

Также военный губернатор Донецкой области назвал пути наступления российских войск.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.