Армия РФ вчера пыталась продвинуться в районе Григоровки, что западнее Лисичанска, в направлении Северска Донецкой области. Бои там продолжаются.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

Также россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС и улучшить свои позиции в Доломитном. По данным Генштаба, им это не удалось.

Также были зафиксированы обстрелы по всей линии фронта.

Ранее военный губернатор Донецкой области назвал пути наступления российских войск.

Хотя в Минобороны РФ объявили о паузе в боях в Украине для "восполнения боевых возможностей".

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.