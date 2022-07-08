РСЗО россиян уже добивают до Славянска, потому ежедневно есть погибшие и раненые.

Об этом заявила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона.

По ее словам, в значительной степени страдает гражданская инфраструктура – есть разрушенные жилые дома, разрушен санаторий, пострадал рынок.

Так, сегодня ночью из-за обстрела в Славянске погибла женщина, было прямое попадание в частный дом.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас к северу от Славянска активизировались бои в Богородичном, которое частично контролируется противником.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Славянск и Краматорск могут атаковать с трех направлений.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.