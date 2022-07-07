Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал подробности сегодняшнего обстрела центра города.

"Удар произошёл в 12:30, прилет был в 500 метрах от исполкома - фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами с самолета - завтра специалисты дадут точное заключение. В результате есть погибший и пять раненых - детей среди них нет. Такого мощного удара по центру города ещё не было - дрожали все окна исполкома", - говорит мэр.

Также Гончаренко добавил, что вследствие обстрела повреждены несколько многоэтажек.

"Около 15 четырех-пятиэтажных домов в центре города остались без окон, одна многоэтажка без кровли - побит шифер. В целом дома не очень разрушены, потому что ракета прилетела во двор между частным отелем и одним домом", - объясняет он.

Кроме того, мэр Краматорска отметил, что интенсивные обстрелы города продолжаются ещё с прошлого воскресенья.

"Только вчера не было прилётов. Соседний Славянск "накрывают" уже 10 дней - его обстреливают из РСЗО и ствольной артиллерии, за это время там около 18 погибших и 60 раненых. В свою очередь Краматорск обстреливают из РСЗО "Смерч" и "Ураган" с направления Горловки и Святогорска", - рассказывает городской глава.

Гончаренко прогнозирует, что после сегодняшнего удара из Краматорска может выехать еще больше местных жителей.

"После сегодняшнего прилета, я думаю, мы увидим еще большую колонну людей, которые будут покидать Краматорск. При этом, несмотря на обстрелы, в городе пока что все работает — только нет газа", - сказал Гончаренко.

Ранее мы публиковали фото последствий авиаракетного удара по Краматорску, в результате которого сгорели машины и были разрушены жилые дома.