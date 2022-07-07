В четверг, 7 июля, российские войска нанесли удар из РСЗО по микрорайонам Лесной и Славкурорт в Славянске. Есть раненые.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях.

В связи с ситуацией Лях призвал без необходимости не выходить на улицу.

Напомним, из прифронтового Славянска начата организованная эвакуация, мы публиковали телефоны для записи на вывозные рейсы.

Также мы писали, что по словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, российские войска будут наступать на Бахмут и Славянск со стороны Луганской области.

О том, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск, сообщала ранее британская разведка.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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