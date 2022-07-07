Минимум один погибший и двое раненых – таковы предварительные цифры по последствиям сегодняшнего обстрела Авдеевки.

Эти данные привел и опубликовал фото глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз. Удары пришлись по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли Торецк и Бахмут в Донецкой области. Разрушены дома, под завалами остаются люди.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.