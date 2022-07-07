Мэр Краматорска в Донецкой области Александр Гончаренко сообщил о ракетном ударе со стороны РФ по центру города.

Об этом лава города написал у себя на странице в Facebook.

Гончаренко сообщил, что ракетный удар был нанесен по центру города. В результате него есть жертвы.

Также мэр призвал местных жителей не выходить из укрытий, так как есть опасности повторных ударов.

Скриншот: Facebook/Олександр Гончаренко

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.