В Харькове ночью две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с проблемами зрения в Немышлянском районе. Предварительно - обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Фото последствий обстрела публикует "Суспильне".

Кроме того, по данным Синегубова, на территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. В селе Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели.

За прошедшие сутки 2 гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, 1 мужчину госпитализировали из Дергачевской общины.

"Недалеко от Шестакова враг дистанционно заминировал автомобильные пути. Оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка", - пишет глава ОВА.

Кроме того, в районе Изюма противник также пытается вести штурмовые действия. Обстрелял районы населенных пунктов Курулько и Чеполь.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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