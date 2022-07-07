В "ДНР" от обстрелов погибли шесть человек, включая троих детей
Власти "ДНР" сообщают, что в результате обстрелов неподконтрольных территорий Донецкой области 6 июля погибли шесть человек, в том числе трое детей, 19 человек ранены.
В Макеевке погибли:
- двое мальчиков 2015 года рождения;
- девочка 2015 года рождения;
- парень-подросток 2005 года рождения;
- мужчина 1952 года рождения.
Ранения различной степени тяжести получили:
- трое мальчиков 2014 года рождения, 2012 года рождения и 2014 года рождения;
- девочка-подросток 2009 года рождения;
- женщины 1946 года рождения, 1976 года рождения и 1965 года рождения.
В Донецке в Петровском районе погибла женщина 1961 года рождения. В Кировском районе ранены три женщины 1946 года рождения, 1949 года рождения и 1993 года рождения.
В Ясиноватой погиб мужчина 1987 года рождения, ранена женщина 1981 года рождения.
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