Власти "ДНР" сообщают, что в результате обстрелов неподконтрольных территорий Донецкой области 6 июля погибли шесть человек, в том числе трое детей, 19 человек ранены.

В Макеевке погибли:

двое мальчиков 2015 года рождения;

девочка 2015 года рождения;

парень-подросток 2005 года рождения;

мужчина 1952 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили:

трое мальчиков 2014 года рождения, 2012 года рождения и 2014 года рождения;

девочка-подросток 2009 года рождения;

женщины 1946 года рождения, 1976 года рождения и 1965 года рождения.

В Донецке в Петровском районе погибла женщина 1961 года рождения. В Кировском районе ранены три женщины 1946 года рождения, 1949 года рождения и 1993 года рождения.

В Ясиноватой погиб мужчина 1987 года рождения, ранена женщина 1981 года рождения.

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