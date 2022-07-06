"Власти" "ДНР" сообщают, что в результате артиллерийского обстрела Макеевки 6 июля погибли дети: два мальчика и восьмилетняя девочка. Последняя скончалась в реанимации в результате полученных ранений.

Согласно опубликованной информации, все погибшие дети играли на одной детской площадке.

Также сообщается, что есть раненые среди других детей и взрослых.

Кроме того, в Телеграм появилось видео последствий обстрела жилого квартала Макеевки, где погибли трое детей.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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