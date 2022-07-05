Сразу 10 тысяч погибших или раненых гражданских лиц и 335 убитых детей в Украине – такие официальные данные приводятся в новом докладе ООН о нарушениях военными прав человека.

По оценкам авторов доклада, фактическое число погибших намного выше.



Также задокументирована гибель 17 журналистов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что большое количество жертв среди гражданского населения вызывает озабоченность и указывает на то, что действия военных РФ не отвечают требованиям международного гуманитарного права.



Верховный комиссар также обеспокоена тем, что украинские силы не полностью соблюдали закон.



Отмечается произвольное задержание мирных жителей обеими сторонами. В частности, Бачелет выразила обеспокоенность более чем тысячей арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека.



Продолжают поступать сообщения о пытках и жестоком обращении с обеих сторон, в том числе с военнопленными, при этом прогресс в привлечение виновных к ответственности незначителен.

Напомним, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.