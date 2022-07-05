Нардеп Сергей Тарута считает, что цифры в 20 тысяч погибших мирных жителей Мариуполя, которые называют власти, сильно занижены. По его подсчетам, число погибших составляет 60 тысяч человек.

Об этом он заявил в интервью "Острову".

Также он заявил, что власти должны были объявить срочную эвакуацию как только стало понятно, что город может оказаться в окружении. Однако это сделано не было.

"В целом, город был подготовлен очень здорово с восточной стороны. Но никто не ожидал, что за короткое время враг окажется возле Мариуполя и с других сторон, фактически, окружив город. И когда власти видели, что есть риск окружения, оставалась только одна дорога на Никольское, в сторону Запорожья, нужно было находить способы максимального оповещения людей о том, что кто может, просьба выезжать, здесь небезопасно. А люди бы уже сами решали, выезжать им или нет, это было бы на их совести. А так, отсутствие эвакуации людей всегда на совести местных органов власти. Нужно было людям доносить эту информацию, то ли рупор должен был ездить по городу, то ли нужно было максимально обходить места скопления людей и включать сарафанное радио. Это была огромная проблема, потому что телефонной связи нет, света не было, телефоны быстро разрядились и коммуникации между людьми, к сожалению, не было. Надо было искать варианты, изощриться, но донести всем, что в городе небезопасно и есть возможность уехать.

Когда руководство города выехало, то люди об этом не знали, и были уверены, что все контролируется. Это, конечно, сильно повлияло на отношение людей к власти", - сказал Тарута.

Отметим, буквально на днях в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу.

А расследование Amnesty International говорит, что удар по драмтеатру Мариуполя - осознанное военное преступление РФ.

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