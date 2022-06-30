Международная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщила, что военные РФ скорее всего целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

В новом докладе "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе, Украина" говорится, что расследование, проведенное Amnesty International, пришло к выводу, что российские вооруженные силы совершили военное преступление, когда в марте нанесли удар по Мариупольскому драматическому театру.

Организация документирует, как российские военные, вероятно, преднамеренно обстреляли театр, несмотря на то, что знали, что 16 марта там укрывались сотни мирных жителей.

Группа кризисного реагирования Amnesty International опросила многих выживших и собрала обширные цифровые доказательства, придя к выводу, что атака почти наверняка была совершена российскими истребителями, которые сбросили две 500-килограммовые бомбы, которые взорвались близко друг к другу.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершенным российскими войсками", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Amnesty International поручила физику построить математическую модель детонации, чтобы определить чистую массу взрывчатого вещества взрыва, которая потребуется, чтобы вызвать уровень разрушения, наблюдаемый в театре. Был сделан вывод, что бомбы несли по 400-800кг. Основываясь на имеющихся доказательствах наличия авиабомб в российском арсенале, Amnesty International полагает, что это оружие, скорее всего, представляло собой две 500-килограммовые бомбы одной и той же модели.

Наиболее вероятные российские самолеты, нанесшие удар, — это многоцелевые истребители, такие как Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.

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