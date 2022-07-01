В Мариуполе на Левом берегу нашли новое массовое захоронение мирных жителей, погибших во время обстрела. Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.

"Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская, 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронениях речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах", – сообщил чиновник.



Он отметил, что сейчас эксгумация тел фактически остановлена.

"Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Центральный район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля", - написал в посте Петр Андрющенко.

Скриyшот: Telegram/Андрющенко Time

Ранее "Страна" писала, что французские журналисты показали видео с тысячами безымянных могил в Мариуполе.

Также мы рассказывали, что в Лисичанске полиция хоронит погибших гражданских в подписанных мешках в братской могиле.