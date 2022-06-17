Газета The New York Times показала фото братской могилы в подконтрольном Украине Лисичанске.

По сути, это просто траншея, куда сваливают запакованные в мешок тела убитых в Северодонецке, Рубежном и самом Лисичанске.

"Они свалены в кучу, потому что нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их тела", - пишет издание.

Могила раскрыта, поэтому вокруг нее распространяется трупный запах.

Украинские военные объяснили, что могилу нечем закопать, поскольку всю технику отдали ВСУ для сооружения окопов.

Ранее мы уже писали, что полиция в Лисичанске хоронит погибших людей в братской могиле. Полицейские ездят по домам и упаковывают мертвые тела в мешки. На мешках пишут данные о человеке и свозят их в район шахты "Матросская". Где и закапывают в землю. После войны можно будет перезахоронить людей, опознав их по надписям на мешках, объясняет полицейский.

Напомним, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.