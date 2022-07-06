В Украине погибла бразильская актриса и модель Талита До Валле, которая помогала Вооруженным силам Украины. Она стала жертвой ракетного удара Российской Федерации по Харькову 30 июня.

Как пишет ВВС, 39-летняя Талита как доброволец работала в структурах, обеспечивающих ВСУ.

В момент удара она пряталась в укрытии вместе с другим бразильским добровольцем, бывшим военнослужащим Дугласом Буриго. В результате удара в бункере начался пожар. Женщина задохнулась от дыма. 40-летний Буриго тоже погиб: он вернулся в укрытие, чтобы найти Талиту и попытаться ее спасти.

Также, по данным бразильских СМИ, в начале июня погиб бразильский доброволец Андре Хак Бахи. Таким образом, подтверждена смерть троих граждан Бразилии, воевавших за Украину.

Ранее "Страна" писала, что французский доброволец рассказал о десятках погибших на войне в Украине соотечественников.

Также мы рассказывали, что Государственный департамент США официально подтвердил гибель второго американца на войне в Украине. Им стал 52-летний Стивен Забельски, который погиб в бою 15 мая.