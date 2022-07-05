В Украине в ходе боевых действий погиб еще один французский гражданин из интернационального легиона.

Об этом сообщает радиостанция RTL.

Погибшего звали Адриан Д., ему было 20 лет, он попал под артиллерийский обстрел и скончался от полученных ран 25 июня под Харьковом.

Всего, по данным RTL, в Украине могут находиться до 50 французских добровольцев.

Напомним, о смерти первого французского гражданина в войне в Украине МИД Франции сообщил 3 июня. Никаких данных о погибшем не разглашалось.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.