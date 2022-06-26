Французское телевидение опубликовало интервью с французским добровольцем из украинского "Интернационального легиона".

27-летний военный по имени Карель из Бретани воюет с самого начала конфликта.

Он сообщил, что 1 июня в Украине был убит еще один француз Вилфрид Блерио, а всего в Украине погибли уже десятки французов.

Посол Франции в Украине не подтвердил журналистам эти цифры, но известно, что эта смерть была не единственной.

Говоря о составе Интернационального легиона, он утверждает, что в новую кампанию он сильно изменился. Если раньше тут были бойцы в основном из Европы, то теперь немало представителей из других частей света, даже Японии.

Ранее американский доброволец рассказал, что "потерял много хороших людей" на войне.

Тем временем адвокат "приговоренных" к смертной казни в "ДНР" иностранцев заявила о подаче апелляции.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".