В ходе боев за Лисичанск потери понесло подразделение белорусов, которое воевало в рядах ВСУ. В частности, 26 июня погиб командир белорусского батальона "Волат" Иван Марчук с позывным Брест.

Об этом пишут украинские и российские телеграм-каналы.

Этот батальон входил в "полк Кастуся Калиновского", где воюют в основном выходцы из Беларуси.

Сообщается, что еще несколько белорусов пропали без вести в Лисичанске и один попал в плен - видео с ним публикуют российские источники.

Несколько дней назад президент Беларуси Лукашенко заявил, что погибло порядка 20 белорусов.

"Попали под обстрел, начался бой - и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались", - сказал белорусский президент.

Напомним, что в конце мая также погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского "Волат" по имени Павел.

При этом на государственном уровне Лукашенко сказал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

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