В Донецкой области под обстрел попала неподконтрольная Макеевка. В городе вспыхнул пожар. Видео
В четверг, 7 июля, оккупированная Макеевка Донецкой области снова попала под обстрел. Удар пришелся на район Красного рынка.
Об этом сообщают местные Телеграм-паблики, также там публикуют соответствующие видео.
Напомним, ранее в "ДНР" заявили, что накануне после ударов по городу погибли трое детей.
Ранее мы писали, что в Макеевке горела нефтебаза.
ойна в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.
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