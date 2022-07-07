В четверг, 7 июля, оккупированная Макеевка Донецкой области снова попала под обстрел. Удар пришелся на район Красного рынка.

Об этом сообщают местные Телеграм-паблики, также там публикуют соответствующие видео.

Напомним, ранее в "ДНР" заявили, что накануне после ударов по городу погибли трое детей.

Ранее мы писали, что в Макеевке горела нефтебаза.

ойна в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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