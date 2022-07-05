Во вторник, 5 июля, в Донецке сообщают об обстрелах. Над городом поднимается черный густой дым.

Об этом сообщают в телеграм-каналах, также там публикуют соответствующее видео.

Вместе с тем, очевидцы сообщают о масштабных пожарах после "прилетов".

Напомним, вчера в Донецке под обстрел попали жилые дома, рынок на железнодорожном вокзале и шахта. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Также мы писали, что Киевский район Донецка попал под обстрел. Дым поднимался за "Донбасс Ареной".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.